Machtstreit im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel : Absage für die SPD: Grüne verhandeln mit der Union über Koalition

Der Grünen-Kreisvorsitzende gab an, dass Vereinbarungen zur Verkehrswende besser mit der CDU zu treffen seien.

von Markus Lorenz

19. August 2019, 18:55 Uhr

Schon einmal kam Schwarz-Grün im Hamburger Rathaus über den Umweg der Bezirke. 2004 schmiedeten CDU und Grüne im Bezirk Altona ein Bündnis. Der Schwenk bereitete damals den Schwenk der Ökopartei weg vom angestammten Koalitionspartner SPD und damit die erste schwarz-grüne Landesregierung in einem Bundesland vor, die 2008 unter CDU-Bürgermeister Ole von Beust an den Start ging.

Nun kommt ein ähnliches Signal aus Eimsbüttel, wo die Grünen ihrem Rathaus-Mitregenten ein halbes Jahr vor der Bürgerschaftswahl in besonderer krasser Form die Muskeln zeigen. Die Ökopartei, die dort bei der Bezirkswahl im Mai erstmals stärkste Kraft geworden waren, verhandelt lieber mit der Union als mit den Genossen über eine Bezirkskoalition. Ein veritabler Tritt in die Kniekehle von SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher.

Nach Sondierungen Entscheidung für die Union

Nach Sondierungen mit beiden großen Parteien begründete der Grünen-Kreisvorsitzende Till Steffen: Vereinbarungen zur Verkehrswende seien mit der Union besser möglich als mit der SPD. Pikant: Steffen sitzt als Justizsenator mit Tschentscher am Senatstisch.

Entsprechend giftig reagierten die Sozialdemokraten. Der Eimsbüttler Bundestagsabgeordnete und Außenstaatsminister Niels Annen twitterte:

Jahrelang hat Eimsbüttels CDU gegen das rot-grüne Bezirksbündnis gewettert, dabei vor allem die Verkehrspolitik kritisiert. Und jetzt? Wollen beide ein Bündnis schmieden, angeblich wegen der großen Überschneidungen in Verkehrsfragen. Ein Paradebeispiel für verlogene Machtpolitik https://t.co/lkNUNHyJSt — Niels Annen 🇪🇺 (@NielsAnnen) August 19, 2019

Das zielt auch auf die Absicht der Grünen, erstmals einen Bezirksamtsleiter aus den eigenen Reihen zu installieren und dafür Amtsinhaber Kay Gätgens (SPD) abzuwählen.

CDU-Kreischef und Bundestagsabgeordneter Rüdiger Kruse freut sich über einen Fingerzeig in Richtung Rathaus. „Das ist natürlich ein Signal für die Bürgerschaftswahl.“ Die Union sei stadtweit wieder im Spiel, es laufe nicht mehr automatisch auf die SPD zu.

Grüne distanzieren sich von SPD

Mit dem Coup verschaffen sich die Grünen Machtspielraum und erhöhen nebenbei die Spannungen im rot-grünen Senat. Schon vor Monaten hatten beide Parteien angekündigt, ohne Koalitionsaussage zugunsten des jetzigen Partners in die Wahl gehen zu wollen. Hintergrund ist der Höhenflug der Grünen auch in Hamburg, die in Umfragen die SPD nahezu eingeholt und in den Bezirken bereits distanziert haben.

Auch für die in der Wählergunst weit abgeschlagene Hanse-Union tut sich plötzlich ein Türchen für eine Rückkehr in den Senat auf. Die Botschaft des Eimsbüttler Techtelmechtels ist eindeutig: Es geht im Rathaus auch ohne die Sozialdemokraten, selbst wenn die Bürgermeisterpartei im Februar die meisten Stummen holen sollte.

Jamaika bereits in Sicht?

Rechnerisch könnte es für Jamaika reichen, inhaltlich sind sich zumindest Grüne und CDU nah genug. Für die Ökopartei ist der Reiz der Konstellation auch deshalb besonders groß, weil die Chance auf eine doppelte historische Premiere besteht: Mit Katharina Fegebank könnte nicht nur zum ersten Mal eine Grüne das Bürgermeisteramt bekleiden. Sie wäre auch die erste Frau, die es in der traditionsreichen Geschichte der Freien und Hansestadt, an die Spitze des Senats schafft.