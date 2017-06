Schnelsen-Nord : A7-Vollsperrung: Lkw-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: TVR 1 von 1

Hamburg | Bei einem Lkw-Unfall auf der A7 vor der Abfahrt Schnelsen-Nord ist am Donnerstagabend der Fahrer verletzt worden. Ersten Meldungen nach, fuhr der Lkw gegen 20.44 Uhr gegen eine Betonmauer. Das Fahrerhaus kippte dabei um und klemmte den Fahrer darin ein.

Durch die Rettungsleitstelle wurde daraufhin ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Einsatzstelle entsandt, darunter der Feuerwehrkran der Technik- und Umweltschutzwache und eine Freiwillige Feuerwehr für spezielle Technische Hilfeleistung. An der Einsatzstelle fanden die Rettungskräfte den Lkw-Fahrer, der sich aus eigener Kraft aus dem Fahrerhaus befreien konnte. Er war leicht verletzt. Er wurde sofort durch Notfallsanitäter versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Mithilfe des Feuerwehrkrans wurde das Fahrzeug aufgerichtet, sodass ein Bergungsunternehmen den Sattelzug von der Autobahn schleppen konnte. Die genaue Unfallursache wird jetzt durch die Polizei ermittelt.

