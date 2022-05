Verkehr : A7 nach Sperrung in Richtung Norden wieder freigegeben

Die Sperrung der Autobahn 7 in Richtung Flensburg/Kiel wegen Bauarbeiten in Hamburg-Stellingen ist früher als geplant wieder aufgehoben worden. Der Einbau von Flüsterasphalt zwischen Hamburg-Volkspark und dem Lärmschutztunnel Stellingen sei vorzeitig abgeschlossen worden, sagte eine Sprecherin der Autobahn Nord GmbH am Samstagabend. Der Verkehr fließe wieder in beiden Richtungen auf je zwei Spuren.

Der Autobahnabschnitt ist allerdings no...

