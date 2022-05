Verkehr : A7 in Nordrichtung und Köhlbrandbrücke gesperrt: Langer Stau

Die Sperrung der Autobahn 7 in Richtung Flensburg/Kiel hat am Samstag den Verkehr in Hamburg behindert. Die Autos stauten sich am Vormittag auf 13 Kilometer ab der Anschlussstelle Hausbruch, wie es von der Verkehrsleitzentrale hieß. Wegen des Einbaus von Flüsterasphalt auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Stellingen müssen Autofahrerinnen und Autofahrer bis Sonntagmorgen um 6.00 Uhr eine Umleitung fahren.

Viele Autofahrer versuchen, die A7 bis ...

