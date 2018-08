Mehrere Verletzte : A7 in Hamburg: Unfall mit vier Lastwagen im Elbtunnel

Derzeit ist Richtung Norden nur eine Röhre befahrbar, weshalb es zu langen Staus kommt.

von dpa

14. August 2018, 09:55 Uhr

Hamburg | Beim Zusammenstoß von vier Lastwagen im Hamburger Elbtunnel sind am Dienstagmorgen fünf Menschen verletzt worden. Ein Lastwagen sei aus noch unbekannter Ursache auf einen anderen aufgefahren, der zwei weitere Transporter zusammenschob, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfallverursacher sei schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeugwrack schneiden. Alle fünf Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 8 Uhr in der Röhre eins. Der Verkehr staute sich nach Angaben der Verkehrsleitzentrale in Fahrtrichtung Norden auf zehn Kilometern. In der Fahrtrichtung Flensburg/Kiel sei zurzeit nur die Röhre zwei befahrbar. Die Bergungsarbeiten könnten noch einige Zeit dauern, sagte der Polizeisprecher. Die Lastwagen hätten sich ineinander verkeilt. In Richtung Süden waren wie üblich zwei Röhren frei.

