Lärmtunnel Altona : A7 in Hamburg: Jetzt kommt der XXL-Deckel

Vogelzwitschern, Parks und Kleingärten: Wo noch die A7 in Hamburg lärmt, soll in zehn Jahren Ruhe herrschen.

Hamburg | An der Autobahn 7 auf Hamburger Gebiet steht die nächste Großbaustelle kurz bevor - und was für eine: Am 12. März will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) per symbolischem Spatenstich die Arbeiten für den Deckel Altona starten. Der Lärmtunnel re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.