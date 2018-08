Mehrere Verletzte : A7 in Hamburg: Ein Toter bei Unfall mit vier Lastwagen im Elbtunnel

Derzeit ist Richtung Norden nur eine Röhre befahrbar, weshalb es zu langen Staus kommt.

von dpa

14. August 2018, 09:55 Uhr

Hamburg | Bei einem Zusammenstoß von vier Lastwagen im Hamburger Elbtunnel ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Er sei seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Vier weitere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Lastwagen aus noch unbekannter Ursache auf einen anderen aufgefahren, der zwei weitere Transporter zusammenschob. Der Unfallverursacher wurde dabei so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus starb. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeugwrack schneiden. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 8 Uhr in der Röhre eins. Der Verkehr staute sich nach Angaben der Verkehrsleitzentrale in Fahrtrichtung Norden auf zehn Kilometern.

