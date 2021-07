Hamburger Beamtin vor Gericht : Stones-Konzert: Zweiter Prozess in der Freikarten-Affäre

Für die Karten des Stones-Konzerts 2017 zahlten reguläre Besucher sehr viel Geld. Andere kamen gratis rein oder zu vergünstigten Preisen. Ein Fall für die Justiz.

Hamburg | Am 6. August beginnt in Hamburg der zweite Prozess in der Freikarten-Affäre um das Rolling-Stones-Konzert aus dem Jahr 2017. Wie ein Gerichtssprecher am Dienstag bestätigte, muss sich die damalige Dezernatsleiterin im Bezirk Nord, Yvonne N., wegen Vorteilsnahme verantworten. Tribünentickets im Wert von 336 Euro Die Staatsanwaltschaft wirft ihr v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.