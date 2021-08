Überfall in Hamburg-Bergedorf : Zwei maskierte Räuber verletzen 78-Jährigen bei Einbruch

Die Täter schlagen und fesseln den Bewohner. Sie kommen mit ihrem Diebesgut entkommen.

Hamburg | Zwei maskierte Täter haben bei einem Einbruch in Hamburg-Bergedorf einen 78 Jahre alten Bewohner verletzt. Die Räuber seien am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus eingedrungen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Im ersten Stock seien sie dann auf den 78-Jährigen gestoßen, hätten auf ihn eingeschlagen und ihn gefesselt. Mit ihrem Diebesgut ...

