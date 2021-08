Unfall in Hamburg : E-Scooter-Fahrer rammen Bordstein und verletzen sich schwer

Die Männer waren zu zweit auf einem Scooter unterwegs und trugen keinen Helm.

Hamburg | Am Mittwoch sind kurz vor Mitternacht zwei Männer auf einem E-Scooter an der Kreuzung Sievekingplatz/Gorch-Fock-Wall verunglückt. Sie waren zu zweit auf dem Scooter unterwegs und kollidierten offenbar mit hoher Geschwindigkeit mit einer Bordsteinkante. Ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer hielt an und informierte sofort die Rettungskräfte. Die S...

