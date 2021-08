32-Jähriger verletzt : Zwei Verdächtige nach Messer-Angriff in Hamburg-Veddel festgenommen

Gegen einen 21-Jährigen und einen 22-Jährigen wird ermittelt. Die beiden mutmaßlichen Täter konnte die Polizei nach kurzer Flucht stellen.

Hamburg | Weil sie einen Mann in Hamburg-Veddel mit einem Messer verletzt haben sollen, wird nun gegen einen 21-Jährigen und einen 22-Jährigen ermittelt. Zeugen hatten am Freitagmittag beobachtet, wie mehrere Männer einen 32-Jährigen angriffen und dann in Autos flüchteten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eines dieser Autos wurde wenig später von einem ...

