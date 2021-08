Konzertparty im Cruise Center : Jan Delay rappt den Hamburger Hafen

Endlich wieder tanzen. Kaum hat Jan Delay die Open-Air-Bühne auf dem Cruise-Inn-Gelände in Steinwerder betreten, schon hält es fast niemanden mehr auf seinem Platz.

Hamburg | Vom ersten Takt an kommen der Sänger, seine Band Disko No. 1 und das Publikum gleichermaßen in Fahrt. Mit „Alles wird gut“ liefert der Hamburger das passende Intro für eine gut zweistündige Party. Obwohl seine Zuhörerschaft von Anfang an hüpft und tanzt, ist der 45-Jährige zunächst noch nicht so richtig zufrieden. „Legt mal den steifen Hanseaten ab“, ...

