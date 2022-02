Prozess am Freitag : „Drecksbullen“ und Hitlergruß: Hamburger pöbeln Polizisten an

Eigentlich wollte die Polizei im vergangenen Februar nur ein Auto in Lokstedt abschleppen lassen. Der Autobesitzer und ein zweiter Mann rasteten jedoch völlig aus. Jetzt stehen sie vor Gericht.

Hamburg | Ein vermeintlich alltägliches Verkehrsdelikt ist vor fast einem Jahr in Hamburg-Lokstedt derart eskaliert, dass sich die Beteiligten ab Freitag vor Gericht wiederfinden. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Beleidigung und Bestechung. Einer der Angeklagten (36) soll am 28. Februar 2021 sein Auto verkehrswidrig an einer Ladesäule für E-Autos geparkt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.