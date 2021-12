Unfälle in Hamburg : Zwei Fußgänger durch Autofahrer schwer verletzt

Am Dienstag kam es zu gleich zwei schweren Unfällen, bei denen Fußgänger schwer verletzt wurden. In Winterhude überquerte eine Frau eine Ampel bei Rot – beim zweiten Unfall in Lokstedt sucht die Polizei nach Zeugen.

Hamburg | Eine Autofahrerin hat am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf dem Garstedter Weg in Hamburg-Lokstedt einen Fußgänger überfahren. Der 25-jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei habe der Mann den Garstedter Weg an einer Fußgängerampel auf Höhe des Kundenzentrums Lokstedt überqueren wollen. Aus bis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.