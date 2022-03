Hamburg : Zwei Autos brennen in Hammerbrook aus – Bahnverkehr kurzzeitig unterbrochen

Zwei Fahrzeuge werden durch das Feuer zerstört. Der Bahnverkehr musste kurzzeitig unterbrochen werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Hamburg | Plötzlich und unerwartet muss die Feuerwehr Hamburg in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Wendenstraße ausrücken. Im Hamburger Stadtteil Hammerbrook brannte ein abgestelltes Fahrzeug lichterloh. Gegen 2.35 Uhr wurde die Feuerwehr von einem Anrufer über ein brennendes Fahrzeug in der Wendenstraße informiert. Als das Löschfahrzeug kurz danac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.