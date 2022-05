Scheibners Webcam : Zum Tod von Hans Scheiber: Im nächsten Leben Finanzoberbeamter

Hans Scheibner ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Der Hamburger Kabarettist eckte so oft an wie kaum jemand in seiner Branche. Shz.de stellte er jahrelang seine Webcam für seinen typischen Klartext zur Verfügung.

Hamburg/Flensburg | Mit seiner scharfen Zunge hat er manch einen Politiker verärgert, und sein Spott hat ihn auch den einen oder anderen Job gekostet: Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist der Hamburger Kabarettist Hans Scheibner im Alter von 85 Jahren verstorben. Er hat mit Songs wie „Ich mag so gern am Fließband stehn“, seiner Sendereihe „scheibnerweise“ (ab 1979 im Ersten...

