Zu viel Ammoniumnitrat an Bord : Containerschiff muss Hamburger Hafen verlassen

Ammoniumnitrat gilt als hochgefährlich und Auslöser der Explosionskatastrophe im vergangenen Jahr im Hafen von Beirut.

Hamburg | Wegen zu viel Ammoniumnitrat an Bord musste ein Frachter der Reederei Hamburg Süd am Mittwochabend den Hamburger Hafen verlassen. Die „Cap San Lorenzo“ habe mit rund 1000 Tonnen des für die Düngemittel- und Sprengstoffherstellung verwendeten Stoffes das Doppelte der in Hamburg erlaubten Menge geladen, sagte ein Polizeisprecher. Ammoniumnitrat lö...

