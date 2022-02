Feuerwehreinsatz : Zimmerbrand in Hamburg-Harburg – eine Person gerettet

Eine Person wurde von den Einsatzkräften aus der Brandwohnung gerettet.

Hamburg | Am Mittwochabend kam es in der Straße am Wall im Hamburger Stadtteil Harburg zu einem ausgedehnten Zimmerbrand. Die Feuerwehr musste das Feuer über die Drehleiter und von innen bekämpfen. Eine Person wurde von den Einsatzkräften aus der Brandwohnung gerettet. Nach etwa 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.