Polizei sucht Zeugen : Nach gewaltsamem Tod in Hamburg-Borgfelde: Wer kannte diesen Mann?

Ein Mann war Mitte Mai leblos in seiner Wohnung in Hamburg-Borgfelde gefunden worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Bekannten.

Hamburg | Mitte Mai wurde ein 69-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in Borgfelde aufgefunden. Die Polizei sucht nun mit einem Foto des Mannes nach möglichen Zeugen. Wie bereits berichtet, hatte ein Bekannter den 69-Jährigen leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Es ergaben sich schnell Anhaltspunkte dafür, dass der Mann gewaltsam zu Tode kam. Die Unter...

