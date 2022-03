Großdemo für die Ukraine : Zehntausende Schüler machen den Hamburger Kiez blau-gelb

Auf dem Stundenplan steht Solidarität: Zehntausende Schüler nehmen schulfrei und demonstrieren in Hamburg gegen den Krieg.

Hamburg | In Hamburg haben am Donnerstagmittag etliche Schüler den Unterricht sausen lassen, um für die Ukraine und gegen den russischen Krieg auf die Straße zu gehen. Bereits vor dem offiziellen Beginn der Solidaritätsveranstaltung war der Spielbudenplatz auf St. Pauli proppenvoll mit Teilnehmern. „Es ist der Wahnsinn! So viele von euch sind schon hier und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.