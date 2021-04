Nahe der Sinstorfer Kirche : Wolf in Hamburg gesichtet – achter Nachweis in den vergangenen Jahren

Es sei davon auszugehen, dass die Wölfe Hamburg nur durchwandern – bisher gebe es keinen Hinweis auf eine Rudelbildung.

Hamburg | Am Hamburger Stadtrand ist wieder ein Wolf gesichtet worden. Das Foto von Ende März nahe der Sinstorfer Kirche sei der achte gesicherte Nachweis eines Wolfes in der Hansestadt, sagte ein Sprecher der Umweltbehörde am Donnerstag. „In Hamburg sind immer wieder in den letzten Jahren Wölfe aufgetaucht.“ Es sei aber davon auszugehen, dass die Wölfe das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.