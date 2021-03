Vor allem bei Neubauten : Wohnungspreise in und um Hamburg steigen trotz Corona weiter

Die durchschnittlichen Immobilienpreise haben sich im Vergleich zum Vorjahr um sieben bis knapp 14 Prozent erhöht.

Hamburg | Die Preise für Wohnimmobilien in Hamburg und Umgebung steigen trotz der Corona-Pandemie weiter. „Die von vielen aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erwarteten Abschwünge in der Preisentwicklung sind bislang nicht eingetreten“, erklärte der Vorstandschef der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg, Jens Grelle, am Mittwoch bei der Präse...

