Stadtteil Altona : Wohnungsbrand in Hamburg: 76-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer in der Wohnung kommen konnte. Der Mann erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung.

Hamburg | Ein 76 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Altona lebensgefährlich verletzt worden. Ein Zeuge hatte am frühen Dienstagnachmittag Rauch im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses bemerkt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Rettungskräfte der Feuerwehr fanden den Senior in seiner bereits stark verrauchten Wohn...

