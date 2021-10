Von Lkw überrollt : Wieder tödlicher Radunfall in Hamburg

An der Kreuzung müssen abbiegende Fahrzeuge den Radweg überqueren – eine mögliche Ursache für den tödlichen Zusammenstoß.

Hamburg | Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Barmbek-Nord ist am Freitag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei überrollte ein Sattelzug den Mann gegen 14 Uhr an der Ecke Habichtstraße/Bramfelder Straße. Der Mann von dem Lkw mitgeschleift. Helfer zogen seinen Körper unter dem Fahrzeug hervor. Rettungskräfte kämpften vor Ort verzweifelt um d...

