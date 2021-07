Hamburger Zeitzeugin erinnert sich : Lotti Strehlow: Wie ich im Bunker den Bombenkrieg überlebte

Die heute 89-jährige Lotti Strehlow erlebte als Kind auf St. Pauli die Luftangriffe der alliierten Flieger.

Hamburg | Der 25. Juli 1943 war ein Wendepunkt in der Geschichte der Hansestadt: Etwa 740 britische Bomber näherten sich der Elbmetropole und warfen ihre tödliche Last ab. Bis zum 3. August sollten weitere verheerende Angriffe folgen. Teile Hamburgs verwandelten sich bei der „Operation Gomorrha“, wie das britische Bomber Command die Aktion nannte, in ein Flamme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.