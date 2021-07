Nach Corona-Pause : „Wicked“-Premiere in Hamburg: Musical-Saison startet im September

Mit einer Auslastung von 50 Prozent will Stage Entertainment an den drei deutschen Standorten wieder starten. Musical-Fans können sich auf vier Premieren freuen.

Hamburg | Mit einer Mischung aus erfolgreichen Klassikern und neuen Inszenierungen soll im Herbst in Hamburg, Berlin und Stuttgart die Musical-Saison wieder starten. Der Anfang werde am 5. September in der Neuen Flora in Hamburg mit der Premiere des Hexen-Musicals „Wicked“ gemacht, sagte Stage-Geschäftsführerin Uschi Neuß am Donnerstag in Hamburg. Vier Premi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.