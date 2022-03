2G-plus entfällt : Weitere Lockerungen der Corona-Regeln treten in Hamburg in Kraft

Hamburg lockert die Corona-Regeln. In geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen genügt nun eine FFP2-Maske. Das 2G-plus-Modell entfällt. Aufgehoben ist nun auch das Alkoholkonsumverbot an öffentlichen Orten.

Hamburg | Angesichts sinkender Inzidenzen treten am Freitag in Hamburg weitere Lockerungen bei den Corona-Auflagen in Kraft. So müssen laut Eindämmungsverordnung unter anderem in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen nur noch FFP2-Masken getragen werden. Das bislang geltende 2G-plus-Zugangsmodell entfällt. In Gaststätten und Beherbergungsbetrieben, be...

