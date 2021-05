Demonstrationen am 1. Mai : Wegen verbotener Demos: Hamburger Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Mehrere Demonstrationen wurden gerichtlich untersagt. Die Polizei will spontane Aufzüge unterbinden.

Hamburg | Angesichts mehrerer gerichtlich untersagter 1. Mai-Kundgebungen linksextremer Gruppen ist die Hamburger Polizei am Samstag mit einem Großaufgebot im Einsatz. Im Bereich des U-Bahnhofs Emilienstraße in Eimsbüttel waren am Mittag starke Kräfte zusammengezogen, darunter auch die Reiterstaffel und mehrere Wasserwerfer. Auch Beamte der Bundespolizei und au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.