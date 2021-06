Sinkende Inzidenzwerte : Hamburger Fischmarkt darf ab 4. Juli wieder öffnen – unter Corona-Auflagen

Auf einer Länge von 250 Metern und einer Breite von 30 Metern können vorerst rund 60 Händler in zwei Reihen ihre Waren anbieten.

Hamburg | Vor mehr als einem Jahr musste der Hamburger Fischmarkt pandemiebedingt schließen – jetzt darf die beliebte Touristenattraktion wieder öffnen. Die zuletzt niedrigen Corona-Inzidenzwerte erlauben es. Los gehen soll es am Sonntag, dem 4. Juli. Der Hamburger Fischmarkt ist eine echte Altonaer Institution, die uns im Bezirksamt sehr am Herzen liegt. In ...

