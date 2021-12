Omikron-Variante : Wegen Corona: Ersatzfreiheitsstrafen in Hamburg werden aufgeschoben

Wenn Menschen eine Geldstrafe nicht zahlen, droht ihnen Ersatzhaft. Diese wird vorerst ausgesetzt, aber nicht aufgehoben.

Hamburg | Haftstrafen als Ersatz für nicht gezahlte Geldstrafen müssen in Hamburg von Neujahr an bis Ende April vorerst nicht angetreten werden. Damit reagiere die Justizverwaltung auf das dynamische Corona-Infektionsgeschehen und die Bedrohung durch die Omikron-Variante, teilte die Justizbehörde mit. „Indem wir die Fluktuation in den Anstalten reduzieren, r...

