Einsatz in Hamburg : Hafenarbeiter entdecken Leiche in der Elbe

Die Feuerwehr hat eine tote Person aus dem Wasser geborgen.

Hamburg | Am Donnerstagnachmittag haben Hafenarbeiter in Hamburg im Bereich der Baumwall-Promenade eine Leiche in der Elbe entdeckt. Die tote Person soll bei Baggerarbeiten aufgetaucht sein. Die Feuerwehr Hamburg bestätigte shz.de, dass Taucher einen Leichnam aus dem Wasser geborgen haben. Die weiteren Umstände des Fundes sind noch unklar. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.