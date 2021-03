Mietpreise steigen weiter : „Wo Geld ist, ist Gier“: Was ein Student auf Wohnungssuche in Hamburg erlebte

6000 Euro für Ikea-Möbel und gefrorenes Nutella? Keine Seltenheit auf dem Wohnungsmarkt. Peter erzählt seine Geschichte.

Hamburg | Von Schleswig-Holsteinern, die sich in Hamburg auf Wohnungssuche begeben, hört man viele Geschichten. Zum Beispiel von Peter (25, Name geändert), der vor über fünf Jahren aus dem Norden Schleswig-Holsteins nach Hamburg zum Studieren ging. Er möchte anonym bleiben. So viele Schleswig-Holsteiner studieren in Hamburg Anfangs hatte er großes Glück...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.