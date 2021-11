Streik in Hamburg : Warnstreik vom Beamtenbund: Behörden sollen bis Mittwoch lahmgelegt werden

Der Streik soll am Montag um 18 Uhr losgehen und bis um 6 Uhr am Mittwoch gehen. Gefordert werden unter anderem fünf Prozent mehr Gehalt für Landesbeschäftigte.

Hamburg | Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes der Länder will der Beamtenbund dbb bis Mittwoch früh Behörden in Hamburg lahmlegen. Wie die Gewerkschaft am Wochenende ankündigte, sollen zahlreiche Bezirks-, Finanz- und Ortsämter, Zulassungsstellen und Gerichte geschlossen oder nur eingeschränkt arbeitsfähig sein. Auch Beschäftigte auf Bauhöfen und beim t...

