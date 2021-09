Klimaschutz in Hamburg : Vorfahrt für Elektro-Taxis am Hamburger Flughafen

Elektrisch betriebene Taxen erhalten am Flughafen in Hamburg-Fuhlsbüttel gesonderte Vorteile gegenüber Wägen mit Verbrenner-Motoren.

Hamburg | Elektro-Taxis haben am Hamburger Flughafen ab sofort Vorfahrt. So sind die zwei jeweils ersten Plätze an den beiden Einstiegszonen am Airport nun für rein elektrisch betriebene Taxis reserviert, wie der Flughafen am Montag mitteilte. Zudem erhalten Elektro-Taxis eine eigene Wartezone mit einer Schnellladestation, von der aus sie über eine eigene Spur ...

