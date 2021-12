Omikron-Variante bereitet Sorgen : Vor Bund-Länder-Runde: Peter Tschentscher erwartet weitere Einschränkungen

Die Corona-Inzidenz sank am Montag in Hamburg leicht. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 308,5 an.

Hamburg | Angesichts hoher Corona-Zahlen und der neuen Omikron-Variante erwartet Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher eine weitere Verschärfung der Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Er erwarte, dass die Ministerpräsidenten-Konferenz am Dienstag „den Empfehlungen der Expertenkommission folgt und Kontaktbeschränkungen für Geimpfte beschließt – auch schon v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.