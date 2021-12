Von Hamburg nach Vorpommern : Verwirrte Frau fährt 220 Kilometer mit gestohlenem Auto

Ein kurioser Fall beschäftigte die Ermittler in Vorpommern-Rügen am Sonntagabend. Die Frau, die in Hamburg ein Auto gestohlen haben soll, trug weder ihre Papiere, noch ein Telefon bei sich.

Grimmen/Hamburg | Eine anscheinend verwirrte Frau ist mit einem gestohlenen Auto aus Hamburg mehr als 220 Kilometer nach Vorpommern gefahren und dort mangels Kraftstoff auf der Autobahn 20 liegengeblieben. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, gibt der Fall von Sonntagabend den Ermittlern in Grimmen (Vorpommern-Rügen) immer noch Rätsel auf. Auch spannend: Piepend...

