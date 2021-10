A7-Ausbau in Hamburg : Finkenwerder Straße wird an drei Wochenenden im November gesperrt

Vom 5. bis zum 21. November wird auf der Finkenwerder Straße jeweils von Freitagabend bis Montagmorgen ein Schutzgerüst aufgebaut. Die Köhlbrandbrücke ist weiter befahrbar.

A7 | Wegen des Ausbaus der A7 in Hamburg muss die Finkenwerder Straße an drei Wochenenden voll gesperrt werden. Auf der Straße unterhalb der A7 wird in dieser Zeit ein Schutzgerüst für Arbeiten an neuen A7-Brückenteilen errichtet. Die Sperrungen sind für folgenden Zeitraum geplant: Freitag, 5., bis Montag, 7. November, Freitag, 12.. bis Montag, 14. Novembe...

