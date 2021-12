Mit 77 Jahren verstorben : Schauspieler Volker Lechtenbrink: Seine Frauen trauern gemeinsam an seinem Grab

Der Schauspieler Volker Lechtenbrink ist im Alter von 77 Jahren am Montag an den Folgen einer schweren Erkrankung verstorben. „Die Brücke“ machte ihn berühmt – es folgten Dutzende Rollen in Film und Theater.

Hamburg | Zur Trauerfeier von Schauspieler Volker Lechtenbrink werden neben seiner Witwe auch seine Ex-Ehefrauen dabei sein. „Das war sein Wunsch“, sagte Witwe Gül Ural-Aytekin-Lechtenbrink dem Magazin „Bunte“. „Er hat alles ganz genau bestimmt, wie er sich das vorstellt. Er war meine große Liebe, das wird er für immer bleiben.“ An schwerer Krankheit gestorb...

