Stadtbesuch in 360 Grad : Virtual Tour Hamburg: Sven Diers zeigt die Highlights der Hansestadt

Normalerweise lebt Sven Diers in der Karibik, wegen Corona streift er nun mit einer Fischaugen-Kamera durch Hamburg

Hamburg | Zum Abheben schön! Wie ein Vogel kreist der Zuschauer im Tiefflug über den Rathausmarkt, schwenkt in den Innenhof, um sich dann in sanften Kurven bis zur Turmspitze in den Nachthimmel hochzuschrauben. Je nach Lust und Laune kann er die Filmperspektive wechseln, denn er ist sein eigener Regisseur. Oder er lässt das Video einfach laufen, so wie es Produ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.