500 Euro Belohnung : Passant rettet vier ausgesetzte Welpen in Hamburg

Ein Passant geht abends mit seinem Hund spazieren. Am Straßenrand entdeckt er einen Pappkarton. Darin: vier hilflose Hundewelpen.

Hamburg | Wer tut denn so was? Unbekannte haben in Hamburg-Bergedorf vier Jack-Russell-Terrier-Mischlingswelpen in einem Karton ausgesetzt. Ein Passant sah die etwa acht Wochen alten Tiere und brachte sie ins Tierheim. Entdeckt hat er die jungen Hunde am Abend des vergangenen Sonntags (10. Oktober) gegen 19.30 Uhr am Speckenweg. In dem Karton befand sich eine b...

