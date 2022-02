Lemsahl-Mellingstedt : Verkehrsunfall in Hamburg: 17-jährige Fußgängerin wird schwer verletzt

Die 17-Jährige erlitt eine Fraktur im Beckenbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 82-jährige Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hamburg | Eine 17 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg schwer verletzt worden. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass eine 82-jährige Fahrerin am Freitag mit ihrem Auto in Lemsahl-Mellingstedt aus zunächst ungeklärter Ursache mit der Fußgängerin zusammengestoßen war, als diese gerade einen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Keine ...

