Hamburg : Verfassungsgericht befasst sich mit Streit zwischen AfD und Andy Grote

Die AfD wehrt sich gegen eine Äußerung des Innensenators bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2019.

Hamburg | Das Hamburgische Verfassungsgericht befasst sich am Dienstag (10 Uhr) mit einem Streit zwischen der AfD-Fraktion in der Bürgerschaft und Innensenator Andy Grote. Der SPD-Politiker hatte bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2019 im Zusammenhang mit dem formal aufgelösten „Flügel“ gesagt, dass die AfD in Hamburg ihren Konfrontationskurs ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.