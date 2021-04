Online-Streikversammlung : Verdi: Hunderte Mitarbeiter beteiligen sich an Warnstreik bei Tüv Nord

Verdi hatte sieben Prozent mehr Geld in diesem Jahr verlangt – mindestens 300 Euro mehr für die unteren Lohngruppen.

Hamburg/Hannover | Dem Aufruf zu einem Warnstreik beim Tüv Nord sind am Mittwoch nach Verdi-Angaben mehrere hundert Beschäftigte gefolgt. Rund 900 Mitglieder der Belegschaft hätten an einer „Online-Streikversammlung“ teilgenommen, hieß es gegen Mittag zum Zwischenstand der Aktion aus der Gewerkschaft. Auch Kollegen vom Tüv Hessen seien dabei gewesen. In Norddeutschla...

