Tat vom 5. September : Nach Messerangriff in Hamburg – Polizei verhaftet Verdächtigen

Der 17-Jährige soll einen 47-jährigen Mann auf St. Pauli nach einem Streit mit mehreren Messerstichen verletzt haben.

Hamburg | Am 5. September war ein 47-Jähriger in Hamburg-St. Pauli mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Die Polizei hat jetzt einen Tatverdächtigen identifiziert. Beamte verhafteten den 17-Jährigen am Montag in Jenfeld. Der mutmaßliche Täter befindet sich in U-Haft. Weiterlesen: Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-St. Pauli – Zeugenaufruf De...

