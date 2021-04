Hamburger Rotherbaum : Veranstalter planen Damen-Tennisturnier trotz Pandemie bereits in diesem Sommer

Das WTA-Event der 250er-Kategorie wird vom 7. bis 11. Juli und damit parallel zur zweiten Woche von Wimbledon ausgetragen.

Hamburg | Hamburg wird bereits in diesem Sommer und damit erstmals seit 19 Jahren wieder Schauplatz eines Damen-Tennisturniers. Auch interessant: Sieg und Niederlage für deutsche Tennisprofis in Hamburg Das WTA-Event der 250er-Kategorie werde vom 7. bis 11. Juli und damit parallel zur zweiten Woche von Wimbledon ausgetragen, teilten die Veranstalter am Do...

