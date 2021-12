Prozess in Hamburg : Vater soll Säugling zu Tode geschüttelt haben – Angeklagter spricht von Unfall

Das Kind starb eine Woche nach der Einlieferung in ein Krankenhaus. Der Vater gibt an, über eine Babywanne gestolpert zu sein.

Hamburg | Im Hamburger Prozess um den Tod eines Babys hat der angeklagte Vater eingeräumt, seine Tochter kurz geschüttelt zu haben. Das sei aber in Folge eines Unfalls geschehen, sagte der 30-Jährige am Mittwoch vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Angeklagter will über Babywanne gestolpert sein Der Mann schilderte am zweit...

