Unfall in Hamburg-Billbrook : Van gerät auf nasser Fahrbahn ins Schleudern – sechs Verletzte

Eine junge Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, soll ein Sachverständiger klären.

Hamburg | Sechs Menschen sind am Sonntag bei einem Frontalzusammenstoß in Hamburg-Billbrook verletzt worden. Ein Van sei auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit einem Wagen im Gegenverkehr zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Im Van hätten ein Mann und eine Frau gesessen, im anderen Wagen ein Mann und drei Frauen. Alle seien in Kranke...

