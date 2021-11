Wie gut kennen Sie „Uns Uwe“? : Alles Gute, Uwe Seeler: Das Quiz zum 85. Geburtstag der HSV-Legende

Die große Persönlichkeit des norddeutsches Sports feiert ihren 85. Geburtstag. Zu diesem Anlass ein Quiz, das zugleich ein Rückblick auf eine große Karriere ist.

Hamburg, Norderstedt | An seinem 85. Geburtstag am Freitag wird Uwe Seeler von seinen Lieben im Familienkreis geherzt, gefeiert und bedient. Und die HSV-Fans lieben und verehren ihn, denn keiner steht für die Raute wie Uwe Seeler. Der einstige Torjäger der Hamburger und der Nationalmannschaft wird also 85 Jahre alt. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier gratuliert und ...

