Landgericht Hamburg : Urteil in Prozess um Tod von Zielfahnder erwartet

Bei einer missglückten Festnahmeaktion stirbt ein Polizeibeamter. Für den Tod muss sich ein 30-Jähriger verantworten.

Hamburg | Im Prozess um den Tod eines Zielfahnders bei einer Festnahmeaktion will das Landgericht Hamburg am Mittwoch (10 Uhr) sein Urteil sprechen. Dem Angeklagten werden Körperverletzung mit Todesfolge, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weitere Straftaten vorgeworfen (Az.: 601 Ks 5/20). Weiterlesen: Während der Festnahme: Mann rast in BMW und verle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.