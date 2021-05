Öffnung im Rotlichtgewerbe : Prostituierte können wieder arbeiten – aber nicht in Hamburg

In allen Bundesländern wird mit Blick auf sinkende Corona-Zahlen langsam wieder geöffnet. Auch Sexarbeiterinnen können sich vielerorts Hoffnung machen. Doch nicht in allen Regionen geht es voran.

Hamburg/Magdeburg/Kiel | Licht und Schatten für die Prostituierten in Deutschland. Während zahlreiche Sexarbeiterinnen ihre Arbeit in Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein bereits wieder aufnehmen können und in Berlin auf einen baldigen Start warten, bleibt das Rotlicht in anderen Bundesländern vorerst aus. „Das fühlt sich erstmal gut an, dass es Bundesländer gibt, die uns...

